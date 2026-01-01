Madura United Taklukkan Persib, Jose Gomes Sebut Ini Kemenangan Berbeda

jpnn.com, MADURA - Madura United memenangkan duel kontra Persib Bandung di pekan ke-6 BRI Super League 2026/2027 pada Kamis (22/10) malam.

Gol tunggal Dimitar Mitkov di menit 89 mengantarkan Laskar Sape Kerrab pada tiga poin penting. Sebelumnya, dalam dua laga terakhir, Madura United gagal mengamankan poin penuh.

Stiker asing asal Belgia itu berhasil memecah kebuntuan Madura United yang hampir 90 menit bertanding didikte oleh tim tamu.

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Memanfaatkan kesalahan Persib, Madura berhasil membuat peluang dan Mitkov mengonversinya menjadi sebuah gol.

Pelatih Madura United Jose Gomes mengatakan sebuah kebanggaan timnya bisa mengalahkan Persib.

Juara bertahan Super League tiga musim berturut-turut itu dibuat tidak berdaya dengan gol menit akhir yang dibuat Mitkov.

"Tentu kami puas dengan hasil ini, karena kami tahu ini pertandingan yang sulit melawan tim yang merupakan juara bertahan Indonesia, tapi saya harus memberikan selamat kepada para pemain saya karena mereka tampil teladan selama pertandingan," kata Jose Gomes dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Kamis (22/10) malam.

"Kemenangan ini tentu saja pantas diraih," lanjutnya.