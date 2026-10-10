Madura United Tumbang, Persebaya Menang, Cek Klasemen Super League

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Madura United akhirnya tumbang setelah di tiga pekan Super League selalu menang.

Pada pekan ke-4, bertandang ke kandang Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Jumat (9/10) sore, Madura United kalah 0-2.

Laga itu diwarnai kartu merah untuk striker Madura United yang sedang memimpin daftar top skor, yakni Dimitar Mitkov (4 gol).

Sementara itu, pada Jumat malam, Persebaya Surabaya memetik kemenangan dari Isenmulang Kalteng FC. Cukup satu gol, penalti. Persebaya dapat tiga poin.

“Kami layak menang karena mampu menciptakan banyak peluang. Sayangnya, beberapa percobaan kami masih mengarah ke pemain lawan, bisa ditepis kiper, atau melebar dari gawang,” ujar Pelatih Persebaya Bernardo Tavares di halaman klub.

“Saya berterima kasih kepada para pemain atas sikap dan kerja keras mereka. Sekarang kami harus menjadikan kemenangan ini sebagai modal untuk pertandingan berikutnya," imbuhnya.

Pada pekan ke-5, Persebaya akan menjamu PSS Sleman pada 18 Oktober. (il/jpnn)

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