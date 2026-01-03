Madura United Tumbang, Persebaya Tak Terkalahkan dalam 9 Laga

jpnn.com - PAMEKASAN – Persebaya Surabaya mengalahkan Madura United dalam Derbi Suramadu di pekan ke-16 Super League.

Laga ketat di Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu (3/1) malam WIB itu berakhir dengan skor 0-1, tuan rumah keok.

Gol semata wayang dalam pertarungan tadi dicetak Bruno Moreira pada menit ke-73, menyelesaikan umpan Malik Risaldi.

Baca Juga: Madura United Punya Ramuan Khusus Menghadapi Persebaya

Itu menjadi kemenangan kedua beruntun Persebaya, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan dalam sembilan laga terakhir (tiga menang, enam imbang).

Di papan klasemen, Bajol Ijo -julukan Persebaya, kini berada di anak tangga ke-5.

Sementara itu, Madura United di peringkat ke-13. (fs/jpnn)

Klasemen Super League

ileague