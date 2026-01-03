Madura United Tumbang, Persebaya Tak Terkalahkan dalam 9 Laga
jpnn.com - PAMEKASAN – Persebaya Surabaya mengalahkan Madura United dalam Derbi Suramadu di pekan ke-16 Super League.
Laga ketat di Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu (3/1) malam WIB itu berakhir dengan skor 0-1, tuan rumah keok.
Gol semata wayang dalam pertarungan tadi dicetak Bruno Moreira pada menit ke-73, menyelesaikan umpan Malik Risaldi.
Itu menjadi kemenangan kedua beruntun Persebaya, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan dalam sembilan laga terakhir (tiga menang, enam imbang).
Di papan klasemen, Bajol Ijo -julukan Persebaya, kini berada di anak tangga ke-5.
Sementara itu, Madura United di peringkat ke-13. (fs/jpnn)
Klasemen Super League
ileague
