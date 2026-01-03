menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Madura United Tumbang, Persebaya Tak Terkalahkan dalam 9 Laga

Madura United Tumbang, Persebaya Tak Terkalahkan dalam 9 Laga

Madura United Tumbang, Persebaya Tak Terkalahkan dalam 9 Laga
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bruno Moreira berduel udara dengan pemain Madura United. Foto: persebaya

jpnn.com - PAMEKASAN – Persebaya Surabaya mengalahkan Madura United dalam Derbi Suramadu di pekan ke-16 Super League.

Laga ketat di Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu (3/1) malam WIB itu berakhir dengan skor 0-1, tuan rumah keok.

Gol semata wayang dalam pertarungan tadi dicetak Bruno Moreira pada menit ke-73, menyelesaikan umpan Malik Risaldi.

Baca Juga:

Itu menjadi kemenangan kedua beruntun Persebaya, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan dalam sembilan laga terakhir (tiga menang, enam imbang).

Di papan klasemen, Bajol Ijo -julukan Persebaya, kini berada di anak tangga ke-5.

Sementara itu, Madura United di peringkat ke-13. (fs/jpnn)

Baca Juga:

Klasemen Super League
Madura United Tumbang, Persebaya Tak Terkalahkan dalam 9 Lagaileague

Persebaya Surabaya memenangi Derbi Suramadu melawan Madura United di pekan ke-16 Super League.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI