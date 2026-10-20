Madura United vs Persib Bandung: Lulinha Punya Tekad, tetapi Ada Catatan Kelam

jpnn.com - Madura United FC akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Persib Bandung pada pekan keenam BRI Super League 2026/27.

Duel Madura United vs Persib akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10/2026) malam

Meski tampil di hadapan pendukung sendiri, Laskar Sape Kerrab harus mewaspadai catatan pertemuan yang kurang menguntungkan ketika berhadapan dengan Maung Bandung.

Kapten Madura United Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha bertekad membawa timnya mempertahankan rekor positif di kandang.

Lulinha Ingin Madura United Pertahankan Rekor Kandang

Sejauh ini, Madura United masih menjaga catatan tanpa kekalahan di kandang hingga pekan kelima Super League.

Dari tiga pertandingan di Pamekasan, tim asuhan Ze Gomes itu mencatat dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Dua kemenangan diraih ketika menundukkan Persijap Jepara dengan skor 2-0 dan PSIM Yogyakarta (2-1). Sementara itu, laga melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC berakhir imbang 3-3.

Catatan itu menjadi modal bagi Lulinha untuk menghadapi Persib. Dia menegaskan Madura United tidak ingin kehilangan tren positif, terlebih kompetisi masih menyisakan perjalanan panjang.