Maersk Logistics Indonesia Jadi Pusat Logistik Berikat, Ini Harapan Bea Cukai
jpnn.com, SEMARANG - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta memberikan persetujuan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada Maersk Logistics Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang.
Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Agus Yulianto mengatakan persetujuan ini menjadi bagian dari upaya mendorong kelancaran arus logistik sekaligus memperkuat daya saing industri dan perdagangan berorientasi ekspor di Jawa Tengah.
“Melalui fasilitas PLB tersebut, Maersk Logistics Indonesia akan mendukung kegiatan penyimpanan dan pengelolaan berbagai komoditas yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas perdagangan internasional,” kata Agus dalam keterangannya, Jumat (28/8).
Komoditas yang akan diekspor antara lain pakaian jadi, tas, alas kaki, dan koper, dengan negara tujuan ekspor di kawasan Eropa.
Sementara itu, komoditas yang diimpor berupa bahan baku untuk industri pakaian jadi.
Keberadaan fasilitas PLB diharapkan dapat mendukung ketersediaan bahan baku serta meningkatkan efisiensi pengelolaan rantai pasok bagi kegiatan industri yang berorientasi ekspor.
Agus menyebut dari sisi investasi, Maersk Logistics Indonesia mencatatkan nilai investasi sebesar Rp 13.043.193.227.
Nilai tersebut diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai Rp 17.803.964.215 pada 2030, mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengembangkan kegiatan logistik dan mendukung pertumbuhan perdagangan internasional.
Ini harapan Bea Cukai setelah Maersk Logistics Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang mendapatkan persetujuan fasilitas pusat logistik berikat
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