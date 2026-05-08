Magic of Nature Hadirkan Body Care Organik untuk Kulit Sensitif
jpnn.com, JAKARTA - Magic of Nature menghadirkan rangkaian produk perawatan tubuh berbahan dasar bunga matahari organik.
Produk tersebut diperkenalkan melalui konsep farm-to-skin yang mengedepankan bahan alami dan proses produksi terverifikasi.
Brand lokal ini menghadirkan tiga produk utama, yakni Sunflower Shower Oil, Sunflower Body Oil, dan Sunflower Body Cream.
Seluruh bahan baku minyak bunga matahari berasal dari perkebunan milik perusahaan di Purworejo, Jawa Tengah.
Pendiri Magic of Nature Sri Dayawati Hadisuwito, mengatakan produk tersebut lahir dari pengalamannya merawat kulit sensitif.
“Saya sangat memahami tantangan merawat kulit sensitif. Kita membutuhkan perlindungan yang kuat namun tetap lembut,” ujar Sri Dayawati Hadisuwito, di Jakarta, Jumat (8/5).
Dia menjelaskan seluruh produk dikembangkan dengan bahan organik yang telah mengantongi sertifikasi internasional COSMOS Organic dari ECOCERT dan USDA.
Menurutnya, pengelolaan bahan dilakukan dari hulu hingga hilir untuk menjaga kualitas dan keamanan produk.
Produk body care organik berbahan bunga matahari hadir untuk membantu merawat kulit sensitif.
