Magical Christmas, Sambut Natal Penuh Keajaiban di Lippo Malls

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki musim perayaan Natal dan liburan akhir tahun, PT Lippo Malls Indonesia (LMI), operator pusat perbelanjaan terbesar kembali menghadirkan rangkaian program spesial bertema Magical Christmas.

Program ini berlangsung di 69 mal jaringan Lippo Malls sepanjang Desember hingga 2025 hingga Januari 2026.

Di tengah aktivitas masyarakat yang semakin dinamis, perayaan Natal selalu menjadi momen istimewa untuk berkumpul, berbagi kebaikan, dan merayakan hangatnya kebersamaan bersama keluarga serta orang-orang terdekat.

Semangat inilah yang ingin dihadirkan LMI melalui pengalaman Natal yang bukan hanya meriah secara visual, tetapi juga menyentuh secara emosional- penuh kehangatan, kebersamaan, dan makna.

“Perayaan Natal selalu menjadi momentum yang penuh harapan dan kebersamaan. Melalui Magical Christmas, kami ingin memberikan pengalaman yang hangat, menyenangkan, dan penuh cerita untuk dikenang oleh seluruh pengunjung. Lippo Malls berkomitmen untuk menghadirkan destinasi yang bukan hanya tempat berbelanja, tetapi juga ruang bagi keluarga untuk menciptakan momen kebersamaan yang bermakna,” ujar Chief Marketing Officer PT Lippo Malls Indonesia Santiwati Basuki.

Dia mengatakan melalui Magical Christmas, setiap mal di jaringan LMI menghadirkan dekorasi tematik bernuansa Natal yang menjadi area foto menarik, beragam aktivitas khas Natal, parade dan meet & greet Santa, serta berbagai kegiatan kreatif dan workshop keluarga yang dirancang untuk menciptakan momen berharga bagi para pengunjung.

"Seluruh program disusun untuk menghadirkan pengalaman liburan yang hangat serta memperkuat nilai kebersamaan yang identik dengan perayaan Natal," kata Santiwati.

Sejumlah program unggulan juga digelar di berbagai Lippo Malls, khususnya di wilayah Jakarta.