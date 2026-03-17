Magis Etihad Stadium Dipertaruhkan! Legenda Manchester City Yakin Comeback dari Real Madrid

Legenda Manchester City, Fernandinho. Foto: X/@ManCity

jpnn.com - Legenda Manchester City, Fernandinho percaya The Citizens bisa bangkit melawan Real Madrid pada leg kedua 16 besar Liga Champions 2025/26.

Pemain kelahiran 4 Mei 1985 itu menilai skuad asuhan Pep Guardiola punya mental juara untuk bisa mengembalikan defisit tiga gol melawan Los Blancos.

“Ini merupakan tugas yang tidak mudah karena mereka kalah pekan lalu. Terpenting semua harus percaya dari awal hingga akhir,” ujar pemain asal Brasil itu.

Mancity saat ini dalam situasi sulit setelah pada leg pertama kalah 0-3 dari Real Madrid.

Jala gawang City yang dikawal oleh Gianluigi Donnarumma bobol melalui hattrick Federico Valverde.

Bagi Fernandinho, Man City punya peluang comeback mengingat akan bermain di hadapan publik sendiri.

Dukungan publik The Sky Blues diharapkan bisa memacu Bernardo Silva dan kolega tampil lebih ganas melawan Real Madrid.

“Sangat penting kehadiran penggemar di tribune. Hal itu membuat lawan akan memikirkan dan saya pikir kami bisa melakukan bersama-sama,” ujar mantan penggawa Shakhtar Donetsk itu.

