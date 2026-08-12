Magnumotion Loud Fest 2026 Jadi Titik Temu Baru Komunitas Musik Keras

jpnn.com, BOGOR - Magnumotion Loud Fest 2026 akan segera digelar di Sentul Otopark, Bogor pada 22 Agustus 2026.

Di tengah perkembangan kancah musik keras Indonesia yang terus bergerak tanpa banyak sorotan, Magnumotion hadir sebagai ruang temu bagi komunitas, musisi, dan kreator yang selama ini tumbuh secara mandiri di berbagai daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, kancah musik keras Indonesia tidak pernah benar-benar berhenti bergerak. Komunitas ini tetap aktif menggelar acara secara mandiri. Band-band independen terus produktif merilis karyanya, serta basis penggemar tumbuh secara organik di berbagai kota.

“Selama bertahun-tahun, kancah musik keras Indonesia hidup dari loyalitas komunitasnya sendiri. Magnumotion hadir karena kami melihat ada komunitas yang besar dan loyal, tetapi belum banyak memiliki ruang untuk saling terhubung. Padahal ketika komunitas, musisi, dan pelaku kreatif bisa bertemu dalam satu wadah, dampaknya bisa jauh lebih besar bagi perkembangan skena itu sendiri,” ungkap Abeth Subiyakti selaku Festival Director Magnumotion by RESONINE.

Menurutnya, kekuatan musik keras Indonesia tidak hanya terletak pada band-band yang tampil di atas panggung, tetapi juga pada komunitas, kolektif independen, kreator visual, hingga talenta-talenta baru yang selama ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan.

Sebagai langkah awal dari inisiatif tersebut, Magnumotion Loud Fest Bogor akan menghadirkan sejumlah nama seperti Seringai, The Jansen, For Revenge, The Paps, 510, Morfem, Stand Here Alone, Cloath dan Kraken.

Kehadiran nama-nama tersebut diharapkan dapat menjadi magnet yang mempertemukan komunitas dari berbagai daerah sekaligus membuka ruang bagi talenta baru untuk tampil di hadapan audiens yang lebih luas.

Bogor dipilih sebagai kota pembuka karena kedekatannya dengan berbagai kantong komunitas musik alternatif di sekitar Jabodetabek dan Jawa Barat. Kota ini juga dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki keterkaitan kuat dengan perkembangan berbagai genre musik alternatif yang tumbuh bersama komunitas independen selama bertahun-tahun.