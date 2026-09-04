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Mahalini dan Ghea Indrawari Hidupkan Akhir Pekan Lippo Icon

Mahalini dan Ghea Indrawari Hidupkan Akhir Pekan Lippo Icon
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Lippo Icon Gajah Mada dan Lippo Icon Cibubur menghadirkan pengalaman akhir pekan yang makin vibrant melalui penampilan dua musisi populer Indonesia, Mahalini dan Ghea Indrawari. Foto: Lippo Malls Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Lippo Icon Gajah Mada dan Lippo Icon Cibubur menghadirkan pengalaman akhir pekan yang makin vibrant melalui penampilan dua musisi populer Indonesia, Mahalini dan Ghea Indrawari.

Kehadiran keduanya menjadi magnet bagi pengunjung sekaligus memperkuat positioning Lippo Icon sebagai destinasi lifestyle dan entertainment yang menghadirkan pengalaman lebih dari sekadar berbelanja.

Rangkaian entertainment tersebut berlangsung dalam dua momentum berbeda. Lippo Icon Gajah Mada menghadirkan Mahalini pada Minggu, 30 Agustus 2026, sebagai puncak perayaan anniversary ke-44 sekaligus bagian dari momentum transformasi Gajah Mada Plaza menjadi Lippo Icon Gajah Mada.

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Mahalini tampil selama satu jam membawakan sejumlah lagu hits, termasuk Percuma, Mati-Matian, dan Sial, yang disambut antusias oleh para pengunjung.

Penampilan tersebut menjadi penutup rangkaian anniversary sekaligus menandai babak baru perjalanan Lippo Icon Gajah Mada sebagai destinasi yang lebih modern, dinamis, dan relevan dengan gaya hidup masyarakat urban.

Sehari sebelumnya, Sabtu, 29 Agustus 2026, Lippo Icon Cibubur menghadirkan Ghea Indrawari dalam rangkaian aktivitas yang makin menghidupkan suasana akhir pekan di mall.

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Ghea membawakan sejumlah lagu populer seperti Jiwa yang Bersedih, 1000x, dan Manusia Paling Bahagia, menciptakan atmosfer yang hangat dan energik bersama para pengunjung.

Kehadiran Ghea turut memperkuat perjalanan Lippo Icon Cibubur sebagai destinasi lifestyle baru di kawasan Cibubur, dengan menghadirkan semakin banyak aktivitas dan pengalaman yang relevan bagi keluarga, komunitas, dan generasi muda.

Mahalini dan Ghea Indrawari memperkuat positioning Lippo Icon sebagai destinasi lifestyle dan entertainment.

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