Maharva Clinic Jadi yang Pertama Mengadopsi Teknologi Skin Tightening XERF

jpnn.com, JAKARTA - Teknologi skin tightening generasi terbaru, XERF by Cynosure Lutronic, resmi hadir di Indonesia melalui kolaborasi strategis antara idsMED Aesthetics Indonesia dan Maharva Clinic.

Vice President of idsMED Aesthetics Indonesia Andy Rahardja menyatakan momentum ini menjadi tonggak baru dalam perkembangan teknologi non-invasive aesthetic treatment di Tanah Air.

Andy menjelaskan dikembangkan oleh Cynosure Lutronic, perusahaan teknologi estetika asal Korea Selatan, XERF merupakan teknologi skin tightening terbaru yang telah mendapatkan FDA approval, menegaskan standar keamanan dan efektivitasnya secara global.

XERF menghadirkan world’s first multi-frequency monopolar RF treatment dan menjadi satu-satunya teknologi monopolar RF yang menggunakan dua panjang gelombang sekaligus, yaitu 6.78 MHz dan 2 MHz.

“Kombinasi frekuensi ini memungkinkan penghantaran energi tidak hanya lebih dalam, tetapi juga lebih presisi pada area yang membutuhkan, sehingga membantu menciptakan kulit yang lebih halus dan kencang secara optimal,” jelas Andy.

Dia menyebut sebagai bagian dari portofolio global Cynosure Lutronic, XERF diposisikan sebagai solusi non-bedah premium dengan minim downtime, menjawab meningkatnya permintaan pasar terhadap prosedur peremajaan kulit yang aman, efektif, dan berbasis sains di tengah pertumbuhan signifikan segmen non-invasive aesthetic treatments di Indonesia.

“Kolaborasi antara idsMED Aesthetics Indonesia dan Maharva Clinic ini diharapkan dapat memperluas akses terhadap teknologi estetika terkini sekaligus menjawab kebutuhan pasar,” kata Andy.

Peresmian ini dilaksanakan di Maharva Clinic yang dilakukan oleh dr. Aji Bayu Chandra, M.Biomed selaku Clinic Owner Maharva Clinic bersama jajaran manajemen idsMED Aesthetics Indonesia.