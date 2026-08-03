Mahasiswa Akuntansi Universitas Mercu Buana Gelar Pengabdian Masyarakat di 20 Sekolah se-Jakarta Barat

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana (UMB), gabungan dari jenjang Sarjana (S1) dan Magister (S2) turun langsung ke sejumlah sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas di wilayah Jakarta Barat pada Sabtu (1/8/2026).

Mereka menggelar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertema “Penguatan Literasi Akuntansi dan Keuangan bagi Pelajar SMK/SMA melalui Pembelajaran Praktis Berbasis Digital, Persiapan Dunia Kerja, dan Wirausaha”.

Kegiatan yang merupakan kolaborasi antara mahasiswa Program Sarjana dan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMB ini tersebar di wilayah kerja Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat 1 dan Jakarta Barat 2, menjangkau total 20 sekolah mitra.

Di setiap sekolah, seorang dosen pembimbing mendampingi satu kelompok yang beranggotakan lima hingga enam mahasiswa gabungan S1 dan S2, sehingga praktis seluruh sekolah sasaran mendapat pendampingan secara serentak dalam satu hari yang sama.

Rangkaian kegiatan diawali dengan seremoni pelepasan di kampus Universitas Mercu Buana, yang dihadiri Suku Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta Barat 1 dan Jakarta Barat 2 beserta jajarannya.

Pimpinan universitas diwakili Wakil Rektor I Bidang Pembelajaran, Riset, dan Teknologi Dr. Erna Setiany, S.E., M.Si., didampingi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Nurul Hidayah, M.Si., Ak., serta para dosen pembimbing yang turun bersama mahasiswa ke masing-masing sekolah.

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Setelah seremoni pembukaan, mahasiswa langsung bertolak ke sekolah masing-masing, di antaranya SMKS Santo Leo, SMKN 35 Jakarta, SMK Tunas Harapan, SMK Tri Arga 2, SMKS IP Yakin, SMKS Strada II Jakarta, SMK Jakarta Barat 1, SMK Negeri 11 Jakarta, SMK Citra Utama, SMKN 42 Jakarta, SMKS Harapan Jaya, SMKS PGRI 5 Jakarta, SMKN 45 Jakarta, SMKN 13 Jakarta, SMKS K Rahmani, SMKS Insan Cita, hingga SMKN 9 Jakarta.

Di setiap sekolah, mahasiswa memberikan edukasi langsung kepada siswa jurusan Akuntansi maupun IPS kelas XII mengenai literasi akuntansi dan keuangan secara praktis.