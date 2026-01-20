Mahasiswa Asal Papua Duel di Bantul, Satu Orang Tewas, Motif Terungkap
jpnn.com, BANTUL - Polisi menangkap AA (23), pelaku pembunuhan terhadap seorang mahasiswa asal Papua di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Ahmad Mirza mengatakan pelaku juga berasal dari Pugo Dadi, Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
"Penganiayaan terjadi di wilayah Sidorejo, Kalurahan Ngestiharjo, pada Sabtu (17/1) pagi," katanya dalam jumpa pers, Senin.
Dari pengakuan pelaku, dia melakukan penganiayaan lantaran emosi.
"Motif pelaku dikarenakan emosi saja, karena saat itu, korban yakni AG (20), warga Wegee Muka, Paniai, membawa motor dan membonceng pelaku, kemudian menabrak pohon. Setelah itu, ada pertikaian antara korban dan pelaku," kata Mirza.
Dia mengatakan sebelum pertikaian terjadi, korban dan pelaku sudah janjian untuk konsumsi minuman keras di selatan tempat kejadian perkara, tidak jauh dari lokasi penganiayaan.
Mereka menggunakan satu sepeda motor yang sama dengan posisi korban mengendarai, dan pelaku sebagai pembonceng.
Namun, tiba-tiba pengendara menabrak pohon, sehingga mereka melakukan perkelahian dan terjadi penganiayaan.
Dua mahasiswa asal Papua yang kuliah di Bantul, DIY, terlibat perkelahian. Salah satunya tewas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Luluskan 92 Wisudawan, UNIBANG Cetak SDM Siap Kerja dan 40% Dosen S3
- Pembunuhan di Tangerang Terungkap, Pelaku Ternyata FK
- Mendag Budi Dorong Mahasiswa Punya Orientasi Ekspor Bisnis Sejak Dini
- Tanah Papua Menjadi Medan Tempur Baru Dua Raksasa Global
- Fary Francis Dorong Pembentukan Free Trade Zone di Papua demi Percepatan Investasi
- Polri Tangkap Buron Internasional Kasus Pembunuhan di Rumania