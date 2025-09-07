Mahasiswa Asal Sudan Jadi Korban Penipuan Gegara Hendak Beli Motor Lewat Marketplace

jpnn.com, PALEMBANG - Yahia Hamid Mohamed Adam (40), mahasiswa asal Sudan yang kuliah di salah satu universitas di Palembang menjadi korban penipuan.

Peristiwa ini bermula saat korban hendak membeli sepeda motor Kawasaki Ninja lewat marketplace Facebook.

Tak terima dengan peristiwa dialaminya membuat Yahia yang tinggal di Jalan Letjen Harun Sohar Lorong Rambutan Kecamatan Sukarami Palembang melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang.

Kepada petugas, Yahia menyampaikan peristiwa tersebut terjadi Rabu (3/9/2025) sekitar pukul 08.00 WIB.

"Saya mau cari motor, lalu melihat iklan penjual motor di marketplace Kawasaki Ninja yang dijual seharga Rp 6, 9 juta," kata Yahia kepada petugas, Minggu (7/9).

Tertarik dengan motor tersebut, kata Yahia, komunikasi pun berlanjut melalui WhatsApp dan dirinya diminta untuk melakukan transfer ke nomor rekening BRI 082701074819532 atas nama Gadis Permata dan nomor rekening BRI 5294010520044539 atas nama Abdul Rohman.

Setelah cocok dengan harganya, dia langsung transfer uang sebesar Rp 6,9 juta.

Namun, setelah uang ditransfer, terlapor ini malah minta transfer kembali uang Rp 6,2 juta.