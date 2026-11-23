jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa Universitas Bakrie mendorong pengenalan Kampung Budaya Sindang Barang, Bogor, melalui ruang digital dengan tetap menjaga nilai dan tradisi Sunda.

Program pengabdian masyarakat tersebut dilaksanakan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie di Desa Pasir Eurih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.

Perwakilan mahasiswa, Edrizal Saputra, mengatakan potensi budaya dan sejarah Sindang Barang belum sepenuhnya terpublikasi melalui media digital.

Baca Juga: Promosi Budaya Guangxi Pererat Kerja Sama Pariwisata Indonesia dan Tiongkok

"Kami melihat dari dekat, beberapa temuan menunjukkan Kampung Budaya Sindang Barang secara digital belum muncul maksimal kepada publik," kata Edrizal, dalam keterangannya, Senin (23/11).

Berdasarkan penelusurannya, kampung budaya tersebut terakhir diperkenalkan melalui media sosial pada 2024.

Edrizal bersama Equine Beauty K dan M Syaiful Febrianta P kemudian menginisiasi penguatan etika digital sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan tersebut berada di bawah arahan dosen pengampu, Eli Jamilah.

Baca Juga: Konser Andrea Bocelli Jadi Panggung Promosi Kekayaan Budaya Indonesia

Edrizal menegaskan pengenalan budaya melalui platform digital tidak boleh menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

"Digitalisasi perlu disertai etika dan pemahaman budaya agar tidak terjadi komodifikasi yang mereduksi makna," ujarnya.