Mahasiswa Bawa Bendera One Piece saat Demo di DPRD Sumsel, Lihat

jpnn.com - Aliansi mahasiswa dari berbagai universitas mulai memadati halaman Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (1/9/2025).

Pantauan di lokasi, tampak mahasiswa dari Universitas PGRI Palembang membawa bendera one piece.

Bendera bajak laut itu berkibar di samping bendera merah putih Indonesia.

Kehadiran bendera yang identik dengan karakter Luffy itu bukan sekadar hiasan. Namun, sebagai simbol semangat melawan ketidakadilan.

Keberanian menghadapi kekuasaan, dan solidaritas dalam memperjuangkan mimpi bersama.

Bendera one piece juga melambangkan impian, petualangan, dan tekad untuk mencapai tujuan besar.

Aksi demonstrasi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan berlangsung tertib di bawah pengawasan aparat Kepolisian, TNI dan Satpol PP. (mcr35/jpnn)