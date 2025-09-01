menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Mahasiswa Bawa Bendera One Piece saat Demo di DPRD Sumsel, Lihat

Mahasiswa Bawa Bendera One Piece saat Demo di DPRD Sumsel, Lihat

Mahasiswa Bawa Bendera One Piece saat Demo di DPRD Sumsel, Lihat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mahasiswa bawa bendera One Piece saat gelar aksi di DPRD Provinsi Sumsel. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - Aliansi mahasiswa dari berbagai universitas mulai memadati halaman Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (1/9/2025).

Pantauan di lokasi, tampak mahasiswa dari Universitas PGRI Palembang membawa bendera one piece.

Bendera bajak laut itu berkibar di samping bendera merah putih Indonesia.

Baca Juga:

Kehadiran bendera yang identik dengan karakter Luffy itu bukan sekadar hiasan. Namun, sebagai simbol semangat melawan ketidakadilan.

Keberanian menghadapi kekuasaan, dan solidaritas dalam memperjuangkan mimpi bersama.

Bendera one piece juga melambangkan impian, petualangan, dan tekad untuk mencapai tujuan besar.

Baca Juga:

Aksi demonstrasi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan berlangsung tertib di bawah pengawasan aparat Kepolisian, TNI dan Satpol PP. (mcr35/jpnn)

Mahasiswa PGRI Palembang membawa bendera One Piece saat menggelar aksi demonstrasi di DPRD Provinsi Sumsel.


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Cuci Hati

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co