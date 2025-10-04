Mahasiswa Berprestasi PGTC Pertamina Nonton Langsung MotoGP Mandalika 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memberikan kesempatan istimewa kepada para mahasiswa berprestasi dari program Pertamina Goes To Campus (PGTC) untuk menyaksikan MotoGP Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat Minggu (5/10).

Dalam program ini, para mahasiswa diajak berkeliling ke kawasan Sirkuit Mandalika sekaligus melihat lebih dekat Paddock MotoGP, yang menjadi pusat operasi bagi setiap tim selama akhir pekan balapan.

Di area ini, mahasiswa dapat menyaksikan secara langsung bagaimana tim MotoGP melakukan persiapan motor, briefing teknis, hingga penyusunan strategi balapan.

Dhanesh, salah satu mahasiswa berprestasi PGTC, mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan langka tersebut.

“Saya senang banget bisa eksplor Mandalika, apalagi pas lagi ada MotoGP. Bisa lihat langsung balapannya itu exciting banget dan tentu jadi pengalaman berharga buat saya,” ujarnya penuh antusias.

Hal senada disampaikan oleh Kai, mahasiswa lain yang juga terpilih dalam program ini.

“Biasanya saya hanya melihat Mandalika dari media sosial atau televisi. Tapi untuk bisa ada di sini secara langsung, rasanya keren banget. Ini pengalaman yang nggak akan terlupakan,” tuturnya.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menambahkan keikutsertaan mahasiswa dalam ajang ini diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda.