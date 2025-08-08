Mahasiswa Desak KPK Usut Aktivitas Tambang PT WKM di Halmahera Timur

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengusut eksplorasi dan penambangan yang dilakukan PT WKM di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

Desakan itu disampaikan langsung oleh massa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa DKJ (BEM DKJ) saat berunjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8).

Koordinator lapangan Aditya Irzam mengatakan PT WKM diduga melakukan kegiatan eksplorasi dan penambangan di wilayah yang belum jelas legalitasnya.

"Saat ini kita sedang menyaksikan sebuah contoh nyata dari bagaimana perusahaan besar bisa melenggang tanpa mengindahkan hukum dan hak masyarakat," kata Aditya dalam orasinya di atas mobil komando.

Menurut Aditya, akibat eksploitasi tanpa batas, Maluku dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa justru menjadi korban dari praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab dan lemahnya pengawasan dari negara.

"Bukan sekadar masalah izin masalah tambang ilegal bukan hanya perkara dokumen perizinan. Ini soal keadilan, soal kedaulatan rakyat atas tanah mereka, dan soal masa depan lingkungan," kata Aditya.

"Ketika sebuah perusahaan beroperasi tanpa persetujuan masyarakat adat dan tanpa analisis dampak lingkungan yang transparan, maka yang terjadi adalah penjajahan gaya baru," sambungnya.

Untuk itu, BEM DKJ meminta aparat penegak hukum untuk bertindak dengan melakukan penyelidikan terhadap aktivitas WKM.