JPNN.com » Kriminal » Mahasiswa di Deli Serdang Tewas Dibunuh Temannya saat Tidur

Mahasiswa di Deli Serdang Tewas Dibunuh Temannya saat Tidur

Kapolrestabes Medan Kombe Jean Calvijn Simanjuntak pada paparan kasus pembunuhan terhadap mahasiswa di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Rabu. ANTARA/HO-Humas Polrestabes Medan

jpnn.com - Tim Polrestabes Medan mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang mahasiswa di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan korban yang berinisial BRG (18) dibunuh oleh temannya saat menginap bersama di kediamannya.

"Korban dibunuh temannya saat sedang tidur di rumahnya pada Sabtu (15/11) dini hari," ujar Jean Calvijn di Medan, Rabu.

Dia menjelaskan kasus pembunuhan itu terungkap setelah personel Polrestabes Medan dan Polsek Patumbak menerima laporan adanya penghuni rumah dalam kondisi tidak bernyawa bersimbah darah.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan diawali olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi.

"Tersangka memiliki tanggung jawab untuk membayar cicilan sepeda motor," kata dia.

Kapolres mengatakan sesuai dengan hasil penyelidikan, korban bersama tersangka sebelumnya membeli narkoba jenis ganja dan bermain biliar pada Jumat (14/11).

Setelah keduanya bermain biliar, tersangka yang menginap di kediaman korban mengonsumsi narkoba bersama.

Kombes Jean Calvijn Simanjuntak menyebut seoran mahasiswa di Deli Serdang tewas dibunuh temannya saat tidur. Begini kejadiannya.

