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Mahasiswa di Malang Tewas Dianiaya Gegara Asmara, Pelaku Ditangkap

Mahasiswa di Malang Tewas Dianiaya Gegara Asmara, Pelaku Ditangkap
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Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang, Jawa Timur, Kompol Rahmad Aji Prabowo (kedua kanan) didampingi jajaran kepolisian setempat memberikan keterangan di Mapolresta Malang Kota, Rabu (19/8/2026). ANTARA/Ananto Pradana

jpnn.com - Polisi menangkap pria berinisial SK (26) yang diduga sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan seorang mahasiswa berinisial AVG (25) tewas.

"Yang bersangkutan (pelaku) sudah ditangkap," kata Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Rahmad Aji Prabowo di Mapolresta setempat, Rabu (19//8/2026).

Berdasarkan penyelidikan, antara pelaku dengan korban merupakan teman satu asrama.

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Pelaku dan korban juga merupakan mahasiswa semester akhir di salah satu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) di Kota Malang.

Polisi menyatakan baik pelaku maupun korban berasal dari Papua Selatan.

Aji menyebut kejadian penganiayaan berujung maut ini diduga dipicu faktor asmara.

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"Motifnya yang bersangkutan sakit hati karena korban pernah menggoda teman wanita dari pelaku. Saat ini korban sudah dalam proses dibawa ke kampung halaman," ucapnya.

Penganiayaan tersebut terjadi pada Selasa (18/8/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.

Polisi menangkap pria berinisial SK (26) yang diduga sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan seorang mahasiswa AVG (25) tewas. Moifnya asmara.

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