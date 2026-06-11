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Mahasiswa di Riau Demo Program MBG & Kenaikan Pertamax, yang Lain ke Mana?

Mahasiswa di Riau Demo Program MBG & Kenaikan Pertamax, yang Lain ke Mana?
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Ratusan massa mahasiswa dari kampus UIR di depan Kantor DPRD Riau. Foto: Rizki Ganda Marito/jpnn.com

jpnn.com, PEKANBARU - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Universitas Islam Riau (UIR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Riau, Kamis (11/6/2026).

Massa menuntut agar aspirasi mereka didengar langsung oleh para wakil rakyat dengan membuka ruang dialog di dalam gedung DPRD.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan berbagai keresahan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani kehidupan rakyat.

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Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kebijakan ekonomi yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

“Kami ingin berdiskusi di dalam gedung DPRD. Kami datang untuk menyampaikan keresahan masyarakat. Mengapa kami tidak diberikan ruang untuk berdialog? Kami ingin menyampaikan berbagai persoalan yang saat ini dirasakan rakyat,” ujar seorang orator bernama Cici.

Mahasiswa menilai berbagai kebijakan yang diterapkan belakangan ini justru menimbulkan kesulitan baru bagi masyarakat.

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Mereka mempertanyakan prioritas pemerintah dalam menjalankan program-program nasional di tengah kondisi ekonomi yang masih dirasakan berat oleh sebagian masyarakat.

Selain itu, massa juga menyoroti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax yang terjadi secara mendadak.

Massa mahasiswa menuntut agar aspirasi mereka didengar langsung oleh para wakil rakyat dengan membuka ruang dialog di DPRD Riau.

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