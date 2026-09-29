Mahasiswa Fikom Untar Sentuh Isu Sosial di Masyarakat Lewat Tiga Kompetisi Ini
jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara (Fikom Untar) meraih prestasi dalam tiga kompetisi tingkat nasional dan internasional.
Gagasan yang mereka bawa tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menyentuh persoalan masyarakat, mulai dari pelestarian budaya dan pariwisata hingga pola konsumsi berkelanjutan.
Pada International Student Competition (ISC) 2026 di Bangkok, Tailand, awal bulan lalu, Claribel Halim, Tracy Zagitania, dan Trisna Prasetya Hadinata meraih medali perak pada subtema Pariwisata dan Budaya.
Kompetisi esai yang diselenggarakan International Student Community itu diikuti peserta dari 10 negara.
Tim dibimbing Ketua Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Untar Wulan Purnama Sari.
Prestasi lain diraih Kayla Giovanna dan Vanesa dalam National Competition Essay yang diselenggarakan PRISMA bekerja sama dengan Universitas Udayana di Bali.
Keduanya meraih medali emas kategori Pariwisata Budaya, penghargaan Favorite Poster, serta Juara Umum Harapan 2.
Mahasiswa Fikom Untar membawa gagasan yang sentuh isu sosial di masyarakat lewat tiga kompetisi tingkat nasional dan internasional
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