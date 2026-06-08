Mahasiswa FK Usakti Belajar Mengabdi Sejak Dini, Pimpin Abdimas 2026

jpnn.com, BOGOR - Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti (FK Usakti) kembali menunjukkan komitmen nyata dalam dunia pelayanan kesehatan masyarakat.

FK Usakti sukses menggelar agenda rutin tahunan "Abdimas Mahasiswa Membina 2026" yang bertempat di Kampus Nagrak Universitas Trisakti, Bogor.

Ada yang berbeda pada gelaran tahun ini. Jika biasanya mahasiswa hanya menjadi peserta pendukung, kali ini mahasiswa angkatan 2025 diberikan kepercayaan penuh sebagai pelaksana utama kegiatan.

Didampingi oleh para dosen dan mahasiswa senior angkatan 2023, mereka dibagi ke dalam 15 kelompok untuk memimpin jalannya penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Dekan FK Usakti Dr. dr. Yenny. Dia menekankan pentingnya memberikan peran kepada mahasiswa sejak dini agar mereka terbiasa berinteraksi langsung dengan realitas di masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kemampuan mahasiswa sejak dini untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat sekaligus mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari," ujar Dr. dr. Yenny.

Wakil Rektor I Universitas Trisakti Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur menyatakan program ini merupakan wujud nyata kontribusi universitas dalam pembangunan kesehatan nasional.

Menurutnya, aksi ini sangat efektif untuk membentuk lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki empati sosial yang tinggi dan jiwa kepemimpinan.