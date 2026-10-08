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Mahasiswa Gagalkan Percobaan Curanmor di Asrama, Pelaku Bersenjata Kabur, Begini Kronologinya

Mahasiswa Gagalkan Percobaan Curanmor di Asrama, Pelaku Bersenjata Kabur, Begini Kronologinya
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Suasana di asrama mahasiswa Natuna, Jalan Rereng Adumanis, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Kamis (8/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Sejumlah mahasiswa yang tinggal di Asrama Mahasiswa Natuna di Jalan Rereng Adumanis, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, menggagalkan aksi percobaan pencurian kendaraan bermotor, Rabu (8/10) malam.

Iffa Restu (23), salah seorang penghuni asrama mengatakan peristiwa itu berawal saat dia bersama teman-temannya mencurigai adanya pengendara motor yang berulang kali melintas di depan asramanya.

"Jadi, dari awal itu pelaku memang mondar-mandir dari siang," kata Iffa saat ditemui, Kamis (8/10). 

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Penghuni asrama menduga pengendara tersebut tengah mengincar salah satu sepeda motor yang terparkir di pelataran.

Oleh karena itu, mereka berniat untuk menjebak pemotor tersebut. 

Strategi penjebakan dijalankan. Beberapa penghuni asrama keluar membeli kopi dan membiarkan pagar terbuka. 

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Pelaku pun sepertinya terpancing. Lalu, kata Iffa, pria berjaket hitam dan mengenakan helm masuk ke halaman asrama.

Teman Iffa yang berada di luar memberitahu penghuni asrama melalui pesan singkat bahwa pelaku sudah masuk ke halaman. 

Sejumlah mahasiswa yang tinggal di Asrama Mahasiswa Natuna di Kota Bandung, menggagalkan percobaan curanmor. Pelaku bawa airsoft gun kabur.

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