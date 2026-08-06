Mahasiswa Gelar Aksi Damai, Minta BNN Transparan Ungkap Pabrik Narkoba di Batam

jpnn.com, JAKARTA - Sekelompok mahasiswa menggelar aksi damai di depan Kantor BNN RI, Jakarta untuk mendesak pengusutan tuntas kasus pabrik narkoba berskala besar di Kota Batam. Secara khusus, massa menuntut BNN untuk memeriksa keterlibatan AH secara jujur dan transparan.

Aksi damai itu dilatarbelakangi oleh temuan penyidik BNN di lapangan. Salah satu barang bukti yang diamankan diduga memiliki keterkaitan dengan perusahaan milik yang bersangkutan.

Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa menegaskan dukungan penuh mereka kepada BNN untuk membersihkan Kota Batam dari sindikat narkotika.

Mereka mendesak agar seluruh pihak yang terlibat, termasuk mereka yang masih berstatus DPO segera ditangkap.

"Kami meminta agar kasus di Kota Batam ini benar-benar tuntas. Apabila masih ada tersangka di luar sana yang menjadi DPO agar secepatnya ditangkap," ujar salah satu perwakilan mahasiswa dalam orasinya.

Lebih lanjut, massa secara spesifik menyoroti jadwal pemanggilan AH. Mereka meminta penyidik BNN untuk tidak main-main dalam melakukan pemeriksaan, mengingat adanya jejak aset yang tertinggal di lokasi kejadian.

"Kami meminta agar pemilik perusahaan benar-benar diperiksa tanpa ada permainan. Apabila memang dia terbukti terlibat, maka kami berharap dia ditangkap," kata massa aksi.

Sementara soal langkah AH yang dikabarkan telah memolisikan salah satu akun media atau media sosial diduga terkait pemberitaan kasus ini, pihak mahasiswa menilai hal tersebut sebagai hak konstitusional warga negara.