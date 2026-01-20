Mahasiswa Ilmu Komunikasi UBSI Perkuat Kompetensi Broadcasting Lewat Workshop Simulasi Siaran Berita TV

jpnn.com - Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Kampus Pemuda Jakarta mengadakan Workshop Simulasi Siaran Berita TV yang berlangsung pada 5 hingga 15 Januari 2026.

Kegiatan itu diselenggarakan melalui kerja sama strategis dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jakarta, sebagai bentuk penguatan kompetensi mahasiswa di bidang industri penyiaran.

Workshop tersebut diikuti oleh mahasiswa Semester V Peminatan Digital Broadcasting Media dan merupakan bagian dari implementasi pembelajaran berbasis praktik industri.

Melalui kegiatan itu, mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam produksi program berita televisi, dari proses perencanaan redaksi, peliputan, penulisan naskah, produksi visual, hingga simulasi siaran berita secara profesional.

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi UBSI Intan Leliana S.Sos. I. M.M, M.Ikom, menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang untuk menjembatani kebutuhan dunia akademik dengan tuntutan industri media penyiaran.

"Workshop ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengintegrasikan teori yang telah dipelajari di kelas dengan praktik kerja di industri broadcasting, sehingga mereka memiliki kesiapan kompetensi sebelum terjun ke dunia kerja," ujarnya melalui siaran pers, Selasa (20/1/2026).

Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa dibimbing langsung oleh praktisi televisi yang tergabung dalam IJTI Jakarta.