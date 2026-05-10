Mahasiswa ITB Arief Wibisono Hilang di Gunung Puntang

jpnn.com - Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) bernama Arief Wibisono (25) dilaporkan hilang kontak saat mendaki di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (9/10).

Tim SAR gabungan hingga kini masih melakukan pencarian terhadap korban yang tersesat di jalur pendakian Gunung Puntang via Pasir Kuda, Desa Mekarjaya, Kecamatan Arjasari.

Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian Permana mengaku telah mengerahkan tim seusai menerima laporan.

"Tim rescue Kantor SAR Bandung diberangkatkan untuk melaksanakan asesmen dan pencarian bersama unsur SAR gabungan yang telah berada di lokasi," kata Ade di Bandung, Minggu (10/5/2026).

Dia menjelaskan rombongan pendaki itu diketahui berjumlah tiga orang dengan memulai pendakian sekitar pukul 07.45 WIB menuju Puncak Mega dan tiba pada pukul 12.00 WIB.

Setelah beristirahat sekitar satu jam, rombongan memutuskan turun menuju basecamp Gunung Puntang.

Namun, saat perjalanan turun, korban berjalan lebih dahulu meninggalkan dua rekannya.

Ketika kedua rekannya tiba di basecamp sekitar pukul 16.00 WIB, korban belum malah kembali.