Mahasiswa ITB yang Hilang di Gunung Puntang Ditemukan Selamat
jpnn.com, BANDUNG - Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial AW (25 tahun) yang sempat dikabarkan hilang di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, ditemukan pada Senin (11/5/2026).
Pemuda itu ditemukan oleh warga setempat dalam kondisi selamat.
Kapolsek Pameungpeuk Kompol Asep Dedi mengonfirmasi kabar ditemukannya mahasiswa ITB tersebut.
Menurutnya, saat ini mahasiswa itu tengah dievakuasi ke tempat yang lebih aman.
"Alhamdulillah sudah ketemu dalam kondisi sehat (selamat)," kata Asep saat dikonfirmasi.
Pihaknya mengungkapkan, mahasiswa tersebut diduga keluar dari jalur pendakian awal dari Basecamp Pasir Kuda, Desa Mekarjaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.
Kemudian setelah itu ditemukan oleh warga dan petugas gabungan.
"Iya keluar jalur awal masuk. Jaraknya dari Basecamp Pasir Kuda ke tempat penemuan sekitar 8 kilometer," ujarnya.
Mahasiswa ITB yang dikabarkan hilang saat mendaki Gunung Puntang ditemukan selamat oleh warga setempat di jalur Arjasari.
