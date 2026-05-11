menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Mahasiswa ITB yang Hilang di Gunung Puntang Ditemukan Selamat

Mahasiswa ITB yang Hilang di Gunung Puntang Ditemukan Selamat

Mahasiswa ITB yang Hilang di Gunung Puntang Ditemukan Selamat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim SAR gabungan saat melakukan pencarian terhadap mahasiswa ITB yang hilang kontak saat mendaki Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/5/2026). ANTARA/HO-Basarnas Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial AW (25 tahun) yang sempat dikabarkan hilang di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, ditemukan pada Senin (11/5/2026).

Pemuda itu ditemukan oleh warga setempat dalam kondisi selamat.

Kapolsek Pameungpeuk Kompol Asep Dedi mengonfirmasi kabar ditemukannya mahasiswa ITB tersebut.

Baca Juga:

Menurutnya, saat ini mahasiswa itu tengah dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

"Alhamdulillah sudah ketemu dalam kondisi sehat (selamat)," kata Asep saat dikonfirmasi.

Pihaknya mengungkapkan, mahasiswa tersebut diduga keluar dari jalur pendakian awal dari Basecamp Pasir Kuda, Desa Mekarjaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.

Baca Juga:

Kemudian setelah itu ditemukan oleh warga dan petugas gabungan.

"Iya keluar jalur awal masuk. Jaraknya dari Basecamp Pasir Kuda ke tempat penemuan sekitar 8 kilometer," ujarnya.

Mahasiswa ITB yang dikabarkan hilang saat mendaki Gunung Puntang ditemukan selamat oleh warga setempat di jalur Arjasari.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI