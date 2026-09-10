Mahasiswa KKN UTA 45 Jakarta Gelar Pelatihan Dasar Komputer untuk Remaja

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 33 anak dan remaja mengikuti Pelatihan Dasar Komputer untuk Penunjang Pembelajaran Siswa Remaja yang digelar mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas 17 Agustus 1945 (UTA) Jakarta di RW 12, Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta Utara, baru-baru ini.

Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00–12.00 WIB tersebut merupakan salah satu program kerja KKN Kelompok 4 Sore RW 12 Kebon Bawang.

Peserta yang mengikuti pelatihan berada pada rentang usia sekitar 10 hingga 15 tahun.

Baca Juga: Pemerintah Dinilai Perlu Memperkuat Mitigasi Serangan Siber di Media Sosial

Dosen Teknik Informatika UTA Jakarta, EE Lailatul Putri, S.Kom., M.Kom., memperkenalkan penggunaan komputer, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembelajaran anak dan remaja.

Laila mengatakan peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya menggunakan media sosial secara bijak dan menghindari perilaku perundungan atau bullying di media sosial.

Antusiasme peserta terlihat selama kegiatan berlangsung.

Baca Juga: Psikolog Ungkap Perilaku di Media Sosial Mencerminkan Karakter Seseorang

“Selain mengikuti penyampaian materi, mereka aktif dalam sesi tanya jawab dan permainan atau games yang berkaitan dengan materi pelatihan,” kata Laila dalam keterangannya, Kamis (10/9).

Sejumlah peserta mengaku mendapatkan pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut, khususnya mengenai penggunaan komputer serta pentingnya menjaga sikap saat berinteraksi di media sosial.