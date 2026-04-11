Mahasiswa Lintas Kampus Hadiri Seminar Nasional IGI, Bedah Kompleksitas Organisasi di Era Modern

jpnn.com, JAKARTA - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) IGI sukses menyelenggarakan seminar bertajuk Organizational Complexity: Leadership and Conflict Management in The Modern Era di kampus Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (11/4).

Kegiatan ini bertujuan membekali mahasiswa dan masyarakat dengan pemahaman mendalam mengenai strategi kepemimpinan di tengah dinamika organisasi yang kian kompleks.

Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa program S1 dan pascasarjana dari berbagai perguruan tinggi, baik secara langsung maupun daring.

Selain peserta internal IGI, seminar juga dihadiri mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan, serta melibatkan unsur masyarakat dari Provinsi Sumatera Selatan dan Riau.

Seminar berlangsung secara hybrid dengan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan akademisi dan praktisi. Salah satu akademisi yang turut hadir adalah Dr. Diah, dosen Teknik Kimia Universitas Gunadarma, yang memberikan perspektif ilmiah terkait dinamika organisasi modern.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Golden Institut Alma Radja. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran pendidikan tinggi dalam membentuk pemimpin masa depan yang adaptif dan berintegritas.

“Dunia saat ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mampu mengelola konflik dan kompleksitas organisasi dengan bijak,” ujarnya.

Sementara itu, sambutan juga disampaikan oleh Plt. Ketua STIE IGI, Desi Ratna Sari, M.M., yang menegaskan bahwa seminar ini menjadi bagian dari komitmen kampus dalam menghadirkan ruang diskusi ilmiah yang relevan dengan kebutuhan zaman.