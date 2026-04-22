Mahasiswa Lintas Kampus Ingatkan Pentingnya Persatuan di Tengah Dinamika Geopolitik Global

jpnn.com - Pimpinan sejumlah organisasi mahasiswa lintas kampus menyerukan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat peran strategis perguruan tinggi di tengah dinamika geopolitik global, serta derasnya arus informasi digital.

Seruan disampaikan dalam forum Konsolidasi dan Diskusi Kebangsaan bertajuk "Merawat Persatuan, Menjaga Indonesia: Suara Pemuda di Tengah Krisis Global"di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Forum tersebut mempertemukan berbagai elemen mahasiswa lintas organisasi dari berbagai perguruan tinggi.

Dala pertemuan itu, Koordinator Pusat BEM Nusantara Muhammad Sardani menyoroti tantangan era digital yang dipenuhi arus informasi tak selalu akurat.

Menurut Sardani,, mahasiswa harus berperan sebagai penyampai informasi yang benar sekaligus penyeimbang di tengah masyarakat.

"Kita tidak hanya jadi penyampai suara, tapi juga harus memastikan informasi yang kita bawa valid dan bisa dipertanggungjawabkan," ucapnya dalam forum itu.

Dia juga mengingatkan pentingnya membangun kembali kepercayaan publik terhadap mahasiswa melalui kontribusi nyata.

"Mahasiswa harus hadir sebagai kawan masyarakat, bukan sekadar pengkritik, tapi juga bagian dari solusi," ujarnya.