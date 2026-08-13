Mahasiswa Magister Biomedik UAJ Bawa Riset Nutrigenetik Juara 2 di Tingkat Global

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa Magister Biomedik Unika Atma Jaya (UAJ) angkatan 2024, Andreas Noven, S.Gz., membuktikan bahwa padatnya agenda bukanlah alasan untuk berhenti berkarya.

Meski menjalankan kuliah S2 sambil bekerja, Andreas mampu mengharumkan nama UAJ dengan meraih Juara 2 Kategori Poster Student pada International Conference on Exercise, Health, and Physiology (ICEHP) & Indonesian Physiology Society Annual Meeting (IPSAM) 2026.

Adapun event itu diselenggarakan oleh Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada 2-3 Juli 2026.

Pada kompetisi tersebut, Andreas mempresentasikan penelitian berjudul Association Between the DRD2/ANKK1 rs1800497 Polymorphism and Dietary Patterns in Adults with Obesity.

Penelitian tersebut mengangkat bidang nutrigenetik, yaitu perpaduan antara ilmu gizi dan biologi molekuler untuk memahami hubungan faktor genetik dengan pola makan pada orang dewasa yang mengalami obesitas.

Meski berhasil meraih prestasi membanggakan, perjalanan penelitian tersebut tidaklah mudah. Andreas harus melalui berbagai tahapan, mulai dari pengambilan sampel darah pada penelitian klinis manusia, mencari pendanaan penelitian, hingga menghadapi tantangan kesehatan setelah menjalani operasi Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Humerus Dextra.

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"Setiap tantangan justru menjadi bagian dari proses yang membentuk perjalanan ini," ungkap Andreas, Kamis (13/8).

Di balik keberhasilannya, Andreas mengaku mendapat banyak dukungan selama menempuh pendidikan di Magister Biomedik UAJ.