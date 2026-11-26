jpnn.com, JAKARTA - Universitas Paramadina menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Lomba Karya Tulis Anugerah Jurnalistik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI 2026.

Dua mahasiswa program magister universitas tersebut berhasil meraih posisi juara pertama dan kedua dalam kompetisi jurnalistik tingkat nasional itu.

Juara I diraih Rikky Affandy Daulay, mahasiswa S2 Komunikasi Politik Universitas Paramadina yang mengirimkan karya melalui Telusur.co.id.

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Agus Eko Cahyono (kedua kiri), Mahasiswa S2 Magister Manajemen Universitas Paramadina menerima penghargaan dari Ketua KWP Rafiq Panjaitan sebagai juara 2 pada ajang Lomba Karya Tulis Anugerah Jurnalistik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI 2026 di lobi Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/11). Foto: Dok. KWP

Sementara posisi Juara II diraih Agus Eko Cahyono, mahasiswa S2 Magister Manajemen Universitas Paramadina, yang mengirimkan karya melalui Suarainvestor.com. Adapun Juara III diraih Givary Apriman dari Law-Justice.co.id.

Selain tiga pemenang utama, panitia juga menetapkan tiga peserta lainnya sebagai juara harapan atau nominator.

Agus Eko Cahyono mengaku prestasi ini menunjukkan kiprah mahasiswa Universitas Paramadina tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga dalam dunia jurnalistik dan penulisan isu-isu kebangsaan.