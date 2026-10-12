Mahasiswa Penerima Beasiswa BPDP Disiapkan Menjadi Generasi Masa Depan Perkebunan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) perkebunan melalui Program Beasiswa SDM Perkebunan Tahun 2026.

Tahun ini, sebanyak 5.000 mahasiswa diterima sebagai penerima beasiswa, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 400 penerima.

Peningkatan jumlah penerima beasiswa tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk memperluas kesempatan pendidikan sekaligus menyiapkan generasi muda yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter untuk mendukung kemajuan perkebunan Indonesia.

Salah satu bentuk pembekalan tersebut dilakukan melalui kegiatan Pembinaan Mental, Fisik, dan Disiplin Kebun (Bintalfisdisbun) bagi penerima beasiswa. Di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta, kegiatan ini diikuti oleh 570 mahasiswa dari lima perguruan tinggi mitra, yakni Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE), Institut Teknologi Sains Bandung, Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN), Universitas Borobudur, dan Universitas Nusa Bangsa.

Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrachman mengatakan pembangunan sektor perkebunan tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia yang akan mengelolanya di masa depan. Karena itu, program beasiswa tidak hanya diarahkan untuk memberikan akses pendidikan, tetapi juga membangun kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja dan tantangan di lapangan.

“Penguasaan ilmu kebun dan teknologi pertanian saja tidak cukup. Di dunia kerja dan industri perkebunan, kalian akan berhadapan dengan tantangan lapangan yang dinamis, cuaca yang menantang, serta tuntutan kedisiplinan dan kepemimpinan yang tinggi,” ujar Eddy.

Menurutnya, pembekalan melalui Bintalfisdisbun dirancang untuk membangun karakter pantang menyerah, kedisiplinan dan etos kerja, serta kemampuan bekerja sama dan memimpin. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi BPDP dengan unsur pelatih dan instruktur.

“Bintalfisdisbun ini bukan untuk membebani, melainkan untuk membentuk karakter pantang menyerah, kedisiplinan dan etos kerja, serta jiwa korsa dan kepemimpinan sebagai bekal menghadapi tantangan di dunia kerja dan industri perkebunan,” kata Eddy.