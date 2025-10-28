Mahasiswa Ramaikan Peringatan Sumpah Pemuda di Sekolah Partai PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang digelar DPP PDI Perjuangan diwarnai dengan kehadiran antusias mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Acara bertema “Suara Muda: Yang Muda Yang Bersuara” ini digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (28/10) dan menjadi wadah dialog kebangsaan bagi anak muda lintas kampus dan komunitas.

Salah satu peserta, Rico Simanjuntak (24), mahasiswa Universitas Borobudur, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut.

“Banyak hal baru yang saya pelajari, termasuk bagaimana partai politik berperan penting dalam kehidupan bernegara. Tadi kami juga mendapat pengarahan sekilas tentang pemuda dan politik sambil berkeliling Sekolah Partai,” ujar Rico saat ditemui di lokasi acara.

Rico menilai momentum Sumpah Pemuda menjadi ajang penting bagi generasi muda untuk memahami peran politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi jembatan antara dunia kampus dan ruang politik yang lebih luas.

Mahasiswa yang hadir berasal dari berbagai universitas, di antaranya Universitas Borobudur dan Universitas Bung Karno (UBK). Acara ini juga dihadiri oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama sejumlah Ketua DPP PDIP, seperti MY Esti Wijayati dari Bidang Pemuda dan Olahraga, Tri Rismaharini, dan Ribka Tjiptaning. Anggota DPR sekaligus musisi Elfonda “Once” Mekel juga turut memeriahkan suasana.

Sebelum acara utama, para peserta diajak berkeliling meninjau berbagai fasilitas di Sekolah Partai PDIP dengan beberapa kader muda, seperti Sekretaris Banteng Muda Indonesia (BMI) Patria Gintings, yang turut menjadi pemandu. Rangkaian acara juga menampilkan penampilan seni anak muda serta dialog bersama kepala daerah muda kader PDIP, yang berbagi pengalaman tentang kiprah generasi muda dalam politik, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. (tan/jpnn)