Mahasiswa Serukan Bubarkan DPR, PSID: Cerminan Krisis Legitimasi

jpnn.com, JAKARTA - Demonstrasi mahasiswa yang dijadwalkan pada 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR RI mengusung tuntutan radikal. Mereka menyerukan pembubaran DPR, yang mereka juluki "Dewan Pengkhianat Rakyat".

Pengamat politik dari Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID) Jakarta Nazar El Mahfudzi menawarkan pandangan mendalam bahwa aksi ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan cerminan krisis legitimasi DPR.

Dia menegaskan bahwa solusi atas kemarahan mahasiswa terletak pada reformasi konstitusi, khususnya pembenahan struktur DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai agenda utama untuk mengembalikan kepercayaan rakyat.

Nazar mengidentifikasi akar masalah demonstrasi ini pada ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPR. Kenaikan tunjangan dan gaji DPR yang dianggap fantastis, di tengah krisis ekonomi yang ditandai dengan pajak daerah melonjak hingga 250% (seperti di Pati, Jawa Tengah), PHK massal, dan penurunan daya beli, telah memicu kemarahan.

"Mahasiswa melihat DPR tidak lagi mewakili rakyat, tapi justru membebani APBN dengan tunjangan yang tidak masuk akal," ujar Nazar.

Di media sosial, seruan seperti #PatiMelawan dan tuduhan DPR sebagai pengkhianat rakyat mencerminkan frustrasi ini, dengan beberapa warganet bahkan menyerukan membakar gedung DPR sebagai ekspresi kemarahan.

Selain itu, Nazar menyoroti persepsi bahwa DPR lebih melayani kepentingan elit ketimbang rakyat.

Isu korupsi, termasuk tuntutan pengusutan dugaan korupsi keluarga mantan Presiden Joko Widodo dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, turut memanaskan situasi.