Mahasiswa Serukan Polri Jadi Pengayom Demokrasi yang Adil Tanpa Tebang Pilih

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November mendatang, sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Jabodetabek menyampaikan pernyataan sikap di Monumen Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2026) sore.

Dalam pernyataan sikap tersebut, para mahasiswa menyampaikan dukungan kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk terus menegakkan hukum secara adil, tegas, merata, dan tanpa tebang pilih.

"Hukum harus menjadi panglima tertinggi tanpa memandang status, jabatan, maupun latar belakang seseorang. Semangat Hari Pahlawan harus menjadi pengingat bahwa keberanian sejati adalah memperjuangkan kebenaran meskipun menghadapi berbagai tantangan," ujar Perwakilan Keluarga Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jeremi Sianturi.

Dalam pernyataannya, mahasiswa menyebut mereka mendukung Polri selama institusi tersebut hadir dan bekerja bersama masyarakat.

Mereka menilai masyarakat dapat merasakan kehadiran Polri melalui berbagai kegiatan pelayanan, mulai dari membantu korban banjir dan bencana, mengawal arus mudik dan balik, hingga membuka ruang dialog dengan mahasiswa.

Mahasiswa juga menyoroti pendekatan humanis aparat kepolisian dalam mengamankan aksi demonstrasi, serta peran Bhabinkamtibmas yang mereka nilai menjadi penghubung sekaligus sahabat masyarakat.

"Mahasiswa bukanlah lawan Polri, melainkan mitra perjuangan dalam menjaga keamanan, ketertiban, persatuan, dan demokrasi," jelas Jeremi.

Di sisi lain, para mahasiswa mengecam segala bentuk provokasi dan tindakan perusakan fasilitas umum yang mereka nilai dapat merusak demokrasi serta memecah belah persatuan bangsa.