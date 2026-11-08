Mahasiswa Tampilkan Beragam Karya di OASE III PTKIN UIN Sunan Kalijaga

jpnn.com, JAKARTA - Berbagai cabang lomba telah sukses digelar di kompetisi OASE III PTKIN 2026 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, salah satunya adalah Ekoteologi: Tata Kelola Limbah dan Lingkungan Hidup yang digelar di Teatrikal Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.

Dalam kompetisi tersebut, mahasiswa dari delapan kampus mempresentasikan beragam karya yang menghubungkan nilai keagamaan dengan upaya menjawab persoalan lingkungan.

Mulai dari pemanfaatan cangkang kelapa sawit, pengolahan limbah batik, hingga tata kelola air bekas wudu, karya-karya tersebut memperlihatkan kemampuan mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) menerjemahkan kepedulian lingkungan ke dalam rancangan material, teknologi, dan sistem pengelolaan.

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Nilai tanggung jawab manusia sebagai penjaga bumi menjadi landasan untuk mengeksplorasi penyelesaian atas persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Tim UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi misalnya, menghadirkan ECOPALM ROSTER, inovasi pengolahan limbah cangkang kelapa sawit menjadi roster ramah lingkungan.

Sementara itu, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengembangkan Granobara, granul berbasis limbah nasi dan tulang untuk mendukung pertanian berkelanjutan dengan landasan nilai anti-israf atau menghindari pemborosan.

Perhatian terhadap limbah dapur diangkat tim UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui MAZA TECH. Karya ini mengusung inovasi penangkap lemak dengan keluaran ganda yang terintegrasi dengan sabun cuci piring berbahan senduduk. Pengembangannya diarahkan untuk memitigasi pencemaran dan mendukung tata kelola limbah dapur berkelanjutan berbasis fikih lingkungan.

Pendekatan digital ditawarkan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui MIU-CONNECT. Platform kolaboratif ini mengintegrasikan timbangan sampah pintar berbasis Internet of Things (IoT) untuk mendukung ekonomi sirkular pengelolaan sampah di pesantren.