menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Mahasiswa Tanya Alasan Pengadangan Menuju Bundaran HI, Tetapi Malah Ditertawai Polisi

Mahasiswa Tanya Alasan Pengadangan Menuju Bundaran HI, Tetapi Malah Ditertawai Polisi

Mahasiswa Tanya Alasan Pengadangan Menuju Bundaran HI, Tetapi Malah Ditertawai Polisi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta berunjuk rasa di Jalan MH Thamrin. Foto: Aristo Setiawan/JPNN

jpnn.com - Ketua BEM FH Universitas Indonesia (UI) Anandaku Dimas Rumi menyebut polisi di lapangan merespons dengan tertawa ketika mahasiswa menanyakan alasan pengadangan massa untuk berdemonstrasi di Bundaran HI.

"Mereka hanya mengetawai kami, mereka hanya pura-pura menelepon atasannya," kata Dimas ditemui di area Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6).

Diketahui, bus yang ditumpangi mahasiswa diadang polisi di kawasan Semanggi dalam perjalanan menuju Bundaran HI, pada Jumat ini.

Baca Juga:

Awalnya, ratusan mahasiswa hendak berdemonstrasi di Bundaran HI dengan membawa lima tuntutan.

Selain di kawasan Semanggi, kata Dimas, polisi juga mengadang kendaraan mahasiswa yang hendak menuju Bundaran HI di kawasan GBK hingga dekat Hotel Fairmont. 

"Tidak hanya di depan Semanggi, teman-teman, kami juga ditahan di GBK, di Fairmont, di tempat-tempat lainnya," kata dia.

Baca Juga:

Sementara itu, Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan membeberkan alasan mahasiswa ngotot berdemonstrasi di Bundaran HI.

Sebab, kata dia, mahasiswa ingin menunjukkan ke publik bahwa kondisi Indonesia sedang tak baik-baik saja.

Ketua BEM FH UI Anandaku Dimas Rumi menyebut polisi di lapangan merespons dengan tertawa ketika mahasiswa menuntut alasan pengadangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI