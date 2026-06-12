Mahasiswa Tanya Alasan Pengadangan Menuju Bundaran HI, Tetapi Malah Ditertawai Polisi
jpnn.com - Ketua BEM FH Universitas Indonesia (UI) Anandaku Dimas Rumi menyebut polisi di lapangan merespons dengan tertawa ketika mahasiswa menanyakan alasan pengadangan massa untuk berdemonstrasi di Bundaran HI.
"Mereka hanya mengetawai kami, mereka hanya pura-pura menelepon atasannya," kata Dimas ditemui di area Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6).
Diketahui, bus yang ditumpangi mahasiswa diadang polisi di kawasan Semanggi dalam perjalanan menuju Bundaran HI, pada Jumat ini.
Awalnya, ratusan mahasiswa hendak berdemonstrasi di Bundaran HI dengan membawa lima tuntutan.
Selain di kawasan Semanggi, kata Dimas, polisi juga mengadang kendaraan mahasiswa yang hendak menuju Bundaran HI di kawasan GBK hingga dekat Hotel Fairmont.
"Tidak hanya di depan Semanggi, teman-teman, kami juga ditahan di GBK, di Fairmont, di tempat-tempat lainnya," kata dia.
Sementara itu, Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan membeberkan alasan mahasiswa ngotot berdemonstrasi di Bundaran HI.
Sebab, kata dia, mahasiswa ingin menunjukkan ke publik bahwa kondisi Indonesia sedang tak baik-baik saja.
Ketua BEM FH UI Anandaku Dimas Rumi menyebut polisi di lapangan merespons dengan tertawa ketika mahasiswa menuntut alasan pengadangan.
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