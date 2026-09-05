Mahasiswa Tawarkan Solusi Atasi Polusi Udara lewat Clean Air Policy Competition

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menghadirkan rekomendasi kebijakan untuk menjawab persoalan pencemaran udara perkotaan melalui Biru Voices: Clean Air Policy Competition 2026.

Kompetisi bertema “Clean Air for All: Advancing Urban Sustainability Solutions” tersebut diinisiasi Bicara Udara sebagai bagian dari program Biru Voices.

Program ini bertujuan membentuk generasi muda sebagai Clean Air Advocates yang mampu mengawal isu kualitas udara dan mendorong kebijakan pengendalian polusi yang efektif serta berkelanjutan.

Setelah melewati proses seleksi dan mentoring, 10 tim finalis mempresentasikan rekomendasi kebijakan mereka pada babak final di Gedung Grha Ali Sadikin, Kompleks Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Gagasan para peserta dinilai oleh dewan juri dari kalangan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan organisasi terkait.

Akademisi Universitas Indonesia dan mantan Juru Bicara Presiden SBY 2009–2014 Julian Aldrin Pasha menilai proses kompetisi dapat melatih mahasiswa mengangkat persoalan publik dan merumuskannya menjadi rekomendasi kebijakan.

Baca Juga: Bicara Udara Dorong Partisipasi Publik Tangani Polusi Lewat Biru Voices 2025

“Kompetisi melibatkan beberapa komponen dan itu memang sangat baik untuk memperlihatkan bagaimana public concerns coba diangkat dan dijelaskan serta dicarikan solusinya dalam bentuk policy brief,” ujar Julian, dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/9).

Direktur Yayasan Bakti Barito sekaligus juri, Dian A. Purbasari, mengapresiasi pendekatan kompetisi yang mendorong mahasiswa menghasilkan solusi berdasarkan analisis.