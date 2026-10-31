Mahasiswa Terpilih Ikut Pelatihan Potensi Diri dari PP GMH

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa dari berbagai daerah mengikuti kegiatan National Leadership Academy 2026 yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH), Jumat (30/10), di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertanian, Bogor.

Mengangkat materi bertajuk “Peran Strategis Pemuda Indonesia”, Mazz Reza Pranata sebagai narasumber mengajak mahasiswa terpilih dari berbagai provinsi untuk memahami potensi besar Indonesia dalam menyongsong masa depan.

"Indonesia memiliki modal demografi dan kekuatan ekonomi yang besar untuk menjadi negara maju," kata Reza.

Namun, menurut Reza, potensi tersebut harus diiringi dengan kualitas sumber daya manusia, kompetensi, serta kepemimpinan generasi muda yang mampu menjawab tantangan zaman.

"Sejumlah keahlian masa depan yang penting untuk dikuasai anak muda, merujuk pada berbagai tren dan data World Bank," beber Reza. Dia menyebutkan kemampuan digital dan teknologi, kreativitas dan inovasi, kewirausahaan dan bisnis, kepemimpinan, serta berpikir kritis. Keahlian tersebut menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk beradaptasi, menciptakan peluang, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

“Anak muda hari ini harus menyadari bahwa perubahan terjadi begitu cepat. Kita tidak cukup hanya menjadi penonton atau sekadar mengikuti arus perubahan," kata Reza.

Dia mengajak pemuda mempersiapkan diri dengan kompetensi, keberanian berinovasi, dan kemampuan memimpin agar mampu mengambil peran strategis dalam masa depan Indonesia.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya nilai-nilai (values) sebagai fondasi bagi generasi muda dalam menghadapi perubahan. Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi dan kompetisi yang semakin dinamis, nilai-nilai yang dipegang seseorang akan menjadi pembeda sekaligus penuntun dalam menentukan arah tindakan dan pengabdian.