Mahasiswa Tuntut Pembentukan Tim Investigasi Usut Kasus Kekerasan dan Dugaan Makar

jpnn.com, JAKARTA - Para Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal menemui perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9).

Adapun, perwakilan mahasiswa yang hadir ialah dari DPP GMNI, GMKI, KAMMI, HMI-MPO, BEM SI kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, BEM PTN se-Nusantara, Dema PTKIN seluruh Indonesia, BEM UPNVJ, BEM UI, Kepresiden Masiswa Universitas Triakti dan HMI-DIPO.

Dasco menyebutkan pertemuan pimpinan DPR RI dengan perwakilan mahasiswa demi mendengar aspirasi publik.

"Ini kami diberitahu bahwa teman-teman, adik-adik sekalian datang untuk menyampaikan aspirasi," ujar dia, Rabu.

Sementara itu, Saan menyebut dialog pada Rabu ini bisa memecahkan masalah yang dirasakan rakyat.

"Tentu ini adalah forum yang sangat luar biasa. Forum yang sangat penting di tengah-tengah situasi hari ini," ujar Saan.

Ketua BEM UI Agus Setiawan dalam pertemuan itu menuntut pemerintah membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus kekerasan pada akhir Agustus 2025.

"Saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini," kata dia, Rabu.