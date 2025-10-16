menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Mahasiswa Undip Pembuat Video Syur AI ‘Skandal Smanse’ Terancam Sanksi Drop Out

Mahasiswa Undip Pembuat Video Syur AI ‘Skandal Smanse’ Terancam Sanksi Drop Out

Mahasiswa Undip Pembuat Video Syur AI ‘Skandal Smanse’ Terancam Sanksi Drop Out
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jas almamater mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. FOTO: Humas Undip.

jpnn.com - Universitas Diponegoro (Undip) Semarang memastikan akan memberi sanksi tegas kepada mahasiswanya, Chiko Radityatama Agung Putra.

Chiko merupakan pelaku dalam kasus video pornografi berbasis kecerdasan buatan (AI) ‘Skandal Smanse’ yang mencatut SMAN 11 Semarang.

Mahasiswa Undip Pembuat Video Syur AI ‘Skandal Smanse’ Terancam Sanksi Drop OutMahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Chiko Radityatama Agung Putra meminta maaf atas perbuatannya di SMAN 11 Semarang. FOTO: Tangkapan layar akun Instagram @sman11semarang.official.

Baca Juga:

Diketahui bahwa Chiko merupakan mahasiswa baru Program S1 Fakultas Hukum Undip angkatan 2025 yang kini duduk di semester 1.

Alumni SMAN 11 Semarang itu diketahui merekayasa foto wajah siswi, guru perempuan, dan alumni sekolah tersebut menjadi konten video syur sejak 2023.

Dekan Fakultas Hukum Undip Retno Saraswati menyebut langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan melaporkannya ke Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) Undip.

Baca Juga:

Langkah ini diambil agar pelaku segera diperiksa dan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ancaman sanksi berat dapat dijatuhkan kepada yang bersangkutan, hingga drop out (dikeluarkan, red),” ujar Retno kepada JPNN.com, Rabu (15/10).

Chiko Radityatama Agung Putra, mahasiswa Undip pembuat video syur AI bernama ‘Skandal Smanse’ SMAN 11 Semarang, terancam kena sanksi drop out.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI