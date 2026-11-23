jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) From Spending to Saving yang diinisiasi oleh Indonesia Financial Group (IFG) di SDN 02 Duren Sawit, Jakarta Timur.

Dosen pengampu mata kuliah CSR Mirana Hanathasia, S.Sos., MMediaPrac., menyampaikan program ini menjadi bentuk edukasi kepada masyarakat sekaligus penerapan experiential learning bagi mahasiswa.

“Program ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami untuk turut memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya mengenai pentingnya literasi keuangan sejak dini,” ujar Mirana.

Kegiatan ini melibatkan 55 siswa kelas IV dalam edukasi literasi keuangan melalui pembelajaran interaktif, simulasi belanja, dan aktivitas menabung. Mengangkat tema “Bijak Mengelola Uang, Cerdas Menentukan Prioritas!”, siswa belajar mengenali fungsi uang, mengatur uang saku, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menghindari belanja impulsif, termasuk top-up permainan digital.

“Kegiatan ini juga menjadi pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam menerapkan pembelajaran CSR,” ungkap Mirana.

Melalui program ini, IFG dan mahasiswa Universitas Bakrie berharap siswa dapat mulai menerapkan kebiasaan mengelola uang secara bijak sejak dini.

Kepala Sekolah SDN 02 Duren Sawit Marlina, M.Pd. menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai dapat menambah pemahaman siswa mengenai pentingnya mengelola uang sejak dini. “Kami berharap apa yang dipelajari hari ini dapat menjadi bekal bagi anak-anak untuk lebih memahami nilai uang dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari,” jelas Marlina.

Dia menyebut edukasi keuangan menjadi salah satu langkah dalam mempersiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045.