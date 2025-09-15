Mahasiswa Universitas Trisakti sumbang emas untuk Indonesia di Kompetisi IOT 2025.

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa Universitas Trisakti meraih empat medali emas di ajang kompetisi IOT 2025.

Kompetisi yang berlangsung sejak 11-14 September 2025 ini diikuti oleh pelajar hingga mahasiswa yang diikuti 18 negara ini Universitas Trisakti meraih 3 Medali Emas, 4 Medali Perak, dan 3 Medali Perunggu, dan 1 Honorable Mention.

Ir. Yoska Oktaviano, S.T, M.T selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Trisakti dan sekaligus sebagai Pembina menyatakan puas atas perolehan para mahasiswa binaannya. Ini artinya perjuangan mereka selama ini membuahkan hasil yang sangat baik.

Walau begitu, pihaknya tentu harus tetap berusaha mempertahankan bahkan mengembangkan dan memperluas lagi prestasi-prestasi mahasiswa-mahasiswi Universitas Trisakti.

"Tidak hanya sampai di sini yah. Kami harus peka dan melek terhadap perkembangan baru, terutama dalam bidang teknologi, dan ini akan terus kami upayakan sebaik mungkin” Ungkap Yoska saat menghadiri penerimaan medali, Senin (15/9).

Kompetisi IoT telah dianggap sebagai ajang bergengsi yang diikuti negara-negara lain. Oktarina Nayla Zahra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Trisakti merasa senang dan bangga mengikuti ajang ini Internasional ini.

Meraih Medali Perunggu ia pun akan terus mengembangkan kemampuannya agar dapat mengikuti dan memenangkan dipertandingan serupa selanjutnya.

“Iya seneng banget bisa ikut ajang ini. Kami bisa terus mengembangkan kemampuan kita dalam dunia teknologi. Ketemu temen-temen lain sesama peserta. Bisa sharing-sharing juga soal kemampuan inovasi yang udah kita buat. Semoga ini akan menjadi kontribusi nyata buat Indonesia” Ujarnya saat ditemui setelah acara pemberian penghargaan.