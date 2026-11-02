Mahasiswa Untirta Mengawal Pupuk Bersubsidi dan Dampingi Petani Banten

jpnn.com, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menggelar Seminar Ketahanan Pangan bertema "Mewujudkan Pangan Berdaulat, Kontribusi Pemuda bagi Ketahanan Pangan" di Ruang Student Centre 03, Kampus Utama Sindangsari.

Seminar menghadirkan akademisi, pelaku usaha lokal, dan mahasiswa untuk membahas tantangan pangan nasional hingga peluang di tingkat Banten, mulai dari agribisnis, regenerasi petani, hingga pengawalan subsidi pupuk.

Dosen Teknologi Pangan Untirta Rifqi Ahmad Riyanto, S.Si., M.Sc saat membuka seminar memaparkan tentang Global Food Security Index (GFSI) 2022.

Baca Juga: Menko Zulkifli Hasan Pastikan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Palu Lancar

Dia mengataan Indonesia berada di peringkat 63 dari 113 negara dengan skor 60,2.

Keterjangkauan pangan tergolong kuat (peringkat 44), tetapi keberlanjutan dan adaptasi masih lemah (peringkat 83).

Menurutnya, ketahanan pangan bertumpu pada empat dimensi yang harus hadir bersamaan: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas.

Baca Juga: Pupuk Indonesia Pastikan Stok Pupuk Bersubsidi Aman di Gorontalo

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional 2026 dari Badan Pangan Nasional juga mencatat sejumlah wilayah Banten masih menghadapi kerentanan pangan.

Berdasarkan data BPS, produksi beras nasional 2025 naik 13,29 persen menjadi 34,69 juta ton.