Mahasiswanya Jadi Korban Penipuan, UI Dampingi Korban hingga Lapor Polisi

jpnn.com, DEPOK - Universitas Indonesia (UI) memberikan pendampingan kepada mahasiswa yang menjadi korban penipuan melalui komunikasi digital dengan modus pelaku menyamar sebagai aparat penegak hukum.

Pendampingan dilakukan untuk memastikan mahasiswa memperoleh dukungan dalam menghadapi situasi tersebut sekaligus membantu proses pelaporan kepada pihak kepolisian.

Pada Rabu (21/10/2026), Kantor Pengamanan Lingkungan Kampus bersama Asrama UI mendampingi salah seorang mahasiswa korban penipuan untuk membuat laporan resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, petugas pengamanan asrama telah menerima pengaduan korban, memberikan pendampingan awal, serta membantu menyiapkan bukti dan dokumen yang diperlukan untuk pelaporan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan korban, penipuan bermula ketika pelaku menghubungi korban melalui telepon dan aplikasi WhatsApp dengan mengaku sebagai anggota kepolisian.

Pelaku kemudian menuduh korban terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dan mengarahkan korban untuk mengikuti serangkaian instruksi yang diklaim sebagai bagian dari proses pemeriksaan.

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Dengan memanfaatkan tekanan psikologis dan ketakutan korban terhadap persoalan hukum, pelaku meminta korban melakukan transfer dana hingga mengajukan pinjaman daring dengan dalih pemeriksaan maupun verifikasi aset.

Pelaku juga menggunakan dokumen yang diduga palsu dengan mencatut identitas lembaga negara untuk meyakinkan korban bahwa proses tersebut merupakan prosedur resmi.