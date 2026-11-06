Mahasiswi Cirebon Sulap Minyak Jelantah Jadi Sabun, Menteri Riefky Terpesona

jpnn.com, CIREBON - Siapa sangka minyak jelantah yang biasanya berakhir di tempat sampah bisa disulap menjadi sabun penghilang noda?

Di tangan empat mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, limbah dapur itu bisa menemukan kehidupan kedua. Mereka menamainya Jelvora.

Di antara keramaian pengunjung Grage Mall Cirebon, Kamis (5/11), Suci Zaitiani bersama tiga rekannya, Aulia Cantika, Yuni Prasetya, dan Serafina, tampak bersemangat memperkenalkan produk mereka.

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Di hadapan pengunjung, mereka memperagakan bagaimana sabun berbahan dasar minyak jelantah itu bekerja mengangkat noda membandel pada kain.

“Jadi ini memang dibuat sebagai program pengembangan kita. Sebelumnya kami juga pernah membuat lilin dari minyak jelantah, sejak akhir tahun kemarin dengan nama Jelantara,” ujar Suci.

Selama kurang lebih dua bulan, mereka mengembangkan formula Jelvora melalui proses trial and error.

Minyak jelantah terlebih dahulu direndam menggunakan arang untuk mengurangi bau, kemudian disaring sebelum dicampurkan dengan bahan lain, seperti air, soda api, dan pewangi racikan mereka sendiri.

Perjalanannya tentu tidak selalu mulus. Ada kalanya sabun tidak terbentuk sesuai harapan. Ada pula persoalan ketepatan takaran bahan, hingga memastikan pasokan minyak jelantah tetap tersedia.