Mahasiswi di Tasikmalaya Hiilang Sepekan

jpnn.com, TASIKMALAYA - Seorang mahasiswi dilaporkan sudah sepekan hilang oleh keluarganya di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Kepala Satreskrim Polres Tasikmalaya AKP Heru Samsul Bahri mengatakan Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sudah menangani laporan terkait seorang mahasiswi Cinta Mutiara (23) asal Kabupaten Tasikmalaya yang hilang sejak Minggu, 30 Agustus 2026.

Cinta terakhir kali berpamitan kepada orang tuanya untuk mengerjakan skripsi.

"Kami terima laporan, dan anggota langsung turun tangan. Korban sudah mau sepekan hilang," katanya, Minggu.

Ia menuturkan berdasarkan laporan keluarga, Cinta keluar rumah sekitar pukul 14.00 WIB untuk ke salah satu kampus di Kota Tasikmalaya, namun sampai saat ini sudah sepekan tidak kunjung kembali ke rumah.

"Pamit ke orang tua mau buat skripsi. Sampai sekarang belum pulang," kata Heru.

Baca Juga: Berakhir Pelarian Pelaku Pembunuhan Mahasiswi NDR

Ia menyampaikan berdasarkan keterangan dari keluarga mahasiswi, selanjutnya tim langsung bergerak mencari keberadaannya yang tidak hanya mendapatkan informasi di dalam kota, tetapi ke luar kota, bahkan sampai luar pulau.

Tim di lapangan, lanjut dia, sudah mendapatkan berbagai informasi terkait mahasiswi tersebut, dan mudah-mudahan tim secepatnya bisa membawa pulang dengan kondisi selamat.