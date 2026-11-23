jpnn.com, BANDUNG - Aksi begal yang meresahkan warga kembali terjadi di Kota Bandung. Seorang mahasiswi Universitas Maranatha diduga menjadi korban perampasan handphone saat melintas di kawasan Jalan Cibogo, pada Jumat (20/11/2026) malam.

Insiden tersebut terjadi di tengah sepinya aktivitas malam di kawasan tersebut.

Pihak kepolisian langsung turun tangan dengan merespons laporan aksi begal yang meresahkan warga.

Polisi kini tengah memburu pelaku yang menyasar korban di kawasan Sukajadi itu.

"Kejadian ini dalam penyelidikan kepolisian," kata Kapolsek Sukajadi Kompol Firdaus Iskandarsyah saat dikonfirmasi, Senin (23/11).

Adapun rekaman video perampasan ponsel itu viral di media sosial.

Baca Juga: Pemkot Bandung Siap Ganti Rugi Mobil yang Tertimpa Pohon Tumbang

Dalam rekaman terlihat seorang wanita yang tengah berjalan sendirian di Jalan Cibogo. Tiba-tiba dia dipepet oleh pengendara motor yang berboncengan dan langsung merebut ponselnya.

Perempuan itu sempat berteriak, tetapi dua orang pelaku begal itu langsung melarikan diri.